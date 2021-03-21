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Львів просить про допомогу через COVID-19: критично не вистачає лікарів

21 березня, 00:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Садовий обіцяє медикам гідну оплату

У лікарнях Львова через збільшення кількості пацієнтів з COVID-19 останнім часом не вистачає лікарів та інших медичних працівників і місто просить про допомогу медиків з інших регіонів України.

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Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Facebook.

За його словами, у Львові намагаються збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус, але для них не вистачає медперсоналу.

"Робимо все необхідне, щоб збільшити кількість ліжок у міських та обласних лікарнях. Сьогодні ми всі маємо працювати як єдиний механізм. Але нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників, бо саме вони дають сенс усім ліжкам", – написав Садовий.

Міська влада хоче сформувати базу лікарів, які готові приєднатися до порятунку львів'ян. Усіх, хто має медичну освіту закликають телефонувати на гарячу лінію – 1580 або заповнити онлайн-форму. Лікарям обіцяють "гідну фінансову компенсацію".

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Нагадаємо, львівська влада у зв'язку зі зростанням у місті кількості госпіталізованих із COVID-19 ухвалила рішення розгорнути п'ять додаткових госпіталів для пацієнтів з коронавірусом.

Ми також повідомляли, що у Львові з 19 березня вступив в силу жорсткий карантин .

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Львів лікарні медики лікарі коронавірус Андрій Садовий
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