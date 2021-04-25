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Львівська область виходить із "червоної зони": оголошена дата

25 квітня, 16:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В області вводять обмежувальні протиепідемічні заходи, які передбачені для "жовтої зони"

Львівська область переходить із "червоної" до "жовтої" зони епідемічної небезпеки. Про це стало відомо після позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Повідомив новину міністр Олег Немчінов в Telegram.

"Скасувати "червоний рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого рівня" епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Львів вийде із "червоної зони" з 00:00 26 квітня 2021 року.

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Раніше ми писали, яким областям України загрожує жорсткий локдаун.

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Також нагадаємо, Україна знову побила рекорд за кількістю смертей від COVID-19 і нових випадків захворювання за добу.

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карантин Львівська область червона зона локдаун

Джерело: Сьогодні

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