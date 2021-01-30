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Львівські лікарі стверджують, що перемогли COVID-19 крапельницею зі спиртом

30 січня, 20:51

Ольга Литвин Ольга Литвин

Цей метод ще не визнали ефективним за кордоном

Львівські лікарі запатентували свій метод лікування коронавірусу – крапельницями зі спиртом.

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Про це повідомляють "Факти".

Львівський пульмонолог Анатолій Невзгода разом із братом, торакальним хірургом Олександром Невзгодою розробили метод лікування коронавірусу з використанням внутрішньовенного введення спирту.

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Як пишуть "Факти", на цей метод лікування вони дістали патент в Україні. Тепер брати оформляють документи на винахід, аби його визнали й закордонні фахівці.

"Комплекс лікування, який я пропоную, складається із противірусного препарату, антибіотика (якщо аналіз показує, що він необхідний). Антибіотик убиває бактерії, і пневмонія не поширюється, а отже, згодом не виникнуть дихальна та серцева недостатності, кров нормально насичуватиметься киснем. У схему лікування за необхідності входять гормональні препарати. І зовсім нове, що я додав, – це внутрішньовенне введення спирту", – розповів пульмонолог.

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Як пояснив Невзгода, коронавірус складається з жиру. А ніщо не розчиняє жир (ліпіди) так добре, як спирт.

Кількість процедур і концентрація спирту залежать від ступеня ураження легень і загального стану людини.

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Першим, хто погодився лікуватися за методом братів Незгодів, став 62-річний підприємець Олег Гузар.

Ситуацію пацієнта ускладнювали супутні хвороби – гіпертонія, цукровий діабет, серцева недостатність та ожиріння першого ступеня. Загальна кількість процедур – п'ять, кожну проводили через добу.

Тепер, через півроку, Олег Гузар каже, що почувається добре, може за день проїхати за кермом до 600 км, наслідків хвороби не відчуває.

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Нагадаємо, майже мільйон українців побороли коронавірус.

Найбільше коштів витратили в Україні на лікування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Дивіться в сюжеті, скільки коштує Україні один хворий на COVID-19:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Львів лікування коронавірус COVID-19
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