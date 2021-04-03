Львівську область патрулюють медики на вертольоті (фото)

До складу входить екіпаж і медична бригада

У Львівській області на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, в межах Єдиного аеромедичного простору почав чергування вертоліт ЄС-145 з медичним модулем, який буде екстрено допомагати населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж і медична бригада.

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Вертольотами і літаками Системи авіаційної безпеки МВС керуватимуть пілоти, які вже пройшли або зараз проходять відповідну підготовку.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні відновлять санавіацію. Одна з основних завдань такої системи – медична допомога, щоб можна було доправити хворого, команду лікарів, орган для трансплантації.

Також нагадаємо, в Україні в розпал пандемії коронавірусу 73 тисячі медиків втратили роботу.

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