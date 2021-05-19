Мама не пустила гуляти. У Львові з вікна багатоповерхівки випала дитина

Надзвичайна подія сталася на вулиці Шевченка – у якому стані дівчинка і що говорять в поліції – всі подробиці інциденту

Дівчинку госпіталізували. Фото: facebook.com/lvivpolice

У Львові на вулиці Шевченка з третього поверху випала 10-річна дівчинка. Дитину терміново госпіталізували до лікарні.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Таїсія Маковій.

Відео: Сьогодні

Як це сталося

Дівчинка хотіла погуляти, а мама її не пустила і змусила вчитися. Дочка не послухалася і хотіла вискочити з третього поверху на вулицю. З компресійним переломом хребта її доправили до лікарні.

У якому стані дитина

Зараз юна пацієнтка в реанімації, в стані середньої тяжкості, у свідомості. На сьогодні заплановані додаткові обстеження.

Що кажуть в поліції

У поліції з'ясували, що сім'я, у якій виховується дитина, благополучна. Поки подробиці розслідування не розголошуються.

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Останнім часом в цьому районі це вже другий випадок, коли з багатоповерхівки випала дитина. Минулого тижня з восьмого поверху випала дворічна дівчинка. Вона загинула на місці.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях 10-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху.

Також нагадаємо, у Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка.