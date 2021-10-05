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Масштабне ДТП під Львовом паралізувало трасу Київ – Чоп (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
5 жовтня, 11:22
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За попередньою інформацією копів, аварія сталася, бо один з водіїв порушив правила руху
У ДТП на трасі Київ - Чоп загинула людина
У ДТП на трасі Київ - Чоп загинула людина / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області, де раніше перекинувся автобус з туристами, на автодорозі Київ – Чоп сталася ДТП за участю п'яти авто. Унаслідок аварії одна людина загинула.

Про це повідомили в патрульній поліції області.

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ДТП сталася біля населеного пункту Яричів. Зараз на цій ділянці траси перекрито рух – патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів.

Як об'їхати місце ДТП. Скріншот

У патрульній поліції сайту "Сьогодні" уточнили, що попередня причина аварії – грубе порушення правил дорожнього руху.

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"Ділянка траси, на якій близько 9 ранку сталася ДТП c участю 5 авто, не вважається аварійно небезпечною. В аварії загинув водій автомобіля Volkwagen Passat. Попередньою причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху одним з учасників. Зараз слідчі з'ясовують, чи був це обгін не за правилами або щось інше. Видимість на дорозі була нормальною", – сказала речник поліції Катерина Рибій.

Найчастіші причини ДТП

  1. Порушення правил маневрування.
  2. Перевищення безпечної швидкості.
  3. Недотримання дистанції.
  4. Порушення правил проїзду перехресть.
  5. Управління транспортом в стані сп'яніння.

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