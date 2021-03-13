Мер Івано-Франківська заявив про проблеми з виплатами медикам (відео)

В Івано-Франківську медикам за січень НСЗУ виплатила лише 50% заробітньої плати, а за лютий і березень – взагалі 20-30%.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив мер міста Руслан Марцінків.

"Зараз така ситуація, коли долучаємо медиків всіх, кого можемо. Це і працівників медичного університету, інтернів, працівників інших закладів. Медики турбуються, чому такий розподіл і чому немає тих доплат в повному обсязі. Тим паче, що ситуація в регіоні дуже напружена", – сказав він.

За його словами, в Івано-Франківську в день госпіталізують 85-90 пацієнтів, а виписують лише 30.

"Є проблема, що навіть мусимо пацієнтів з Івано-Франківська вести по всім лікарнях, які є в області", – сказав Марцінків.

Раніше ми писали, що через ситуації з коронавірусною епідемією в Івано-Франківську та області головний гірськолижний курорт України "Буковель" закривається на карантин.

Нагадаємо, цього самого тижня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в міських лікарнях вже немає місць для пацієнтів із COVID-19.

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