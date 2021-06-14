Мільйонний обіг щомісяця. На Прикарпатті затримали оптових наркоторговців

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили наркоторговців, які щомісяця збували нарковмісні пігулки з країн Євросоюзу на мільйон гривень.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, підозрювані збували пігулки виключно оптовими партіями на території чотирьох областей. Щоб не потрапити в поле зору правоохоронців, використовували різні методи конспірації: від розвідки обумовленого місця зустрічі з потенційним клієнтом до використання карток різних мобільних операторів, в тому числі і іноземних держав.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі наркотиків. Фото: ГУНП

Злочинним "бізнесом" займалися двоє жителів міста Калуш: раніше судимий за хуліганство, розбійні напади 44-річний чоловік, який має зв'язки з "кримінальним світом", і його 33-річний товариш.

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Нарковмісні пігулки реалізовували на території Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей.

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Збували пігулки за різними цінами, від 200 до 400 грн, залежно від кількості. А вже в інших регіонах місцеві дрібні збувачі – за 550-650 грн.

"Відомо, що вони ретельно планували та маскували свої протиправні дії. Зокрема, у рамках конспірації під час здійснення чергових оборудок дилери приїздили на обумовлене місце за 2-3 години та здійснювали розвідку місцевості. Крім того, залучали до цього "своїх людей", які спостерігали та у разі чого попереджали про підозрілих людей та транспортні засоби", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі товару "з рук у руки".

Реклама Копи провели обшук в автомобілі підозрюваних. Фото: ГУНП

Унаслідок обшуку в автомобілі працівники поліції вилучили нарковмісні пігулки та мобільні телефони.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Наркодилерам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області "смотрящий" організував постачання наркотиків до колонії.

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Також нагадаємо, в Одесі затримали наркоторговця з амфетаміном на велику суму.

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