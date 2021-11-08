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Милота дня. На Закарпатті для їжаків зробили пішохідний перехід (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
8 листопада, 10:33
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Цього року на Закарпатті стало дуже багато їжаків
Для тварин зробили пішохідний перехід на території курорту / Колаж "Сьогодні"
Для тварин зробили пішохідний перехід на території курорту / Колаж "Сьогодні"

Для їжаків на Закарпатті зробили пішохідний пішохід. Наразі вони стали повноцінними учасниками дорожнього руху.

Про це пише інформаційний портал "Новини Закарпаття".

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Подробиці

Таке рішення ухвалила адміністрація курорту "Воєводине" для того, щоб врегулювати рух на дорогах між автомобілями та їжаками. Тварин цього року стало настільки багато, що вони стали перешкодами для транспортних засобів.

Пішохідний перехід для їжаків на Закарпатті. Фото: інформаційний портал "Новини Закарпаття".
Пішохідний перехід для їжаків на Закарпатті. Фото: інформаційний портал "Новини Закарпаття".

У Києві копи врятували їжачка, який намагався перебігти вісім смуг дороги

У Києві патрульні поліцейські врятували їжачка, який намагався перебігти вісім смуг дороги.

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"Вночі інспектори помітили маленького чотирилапого "пішохода", який зупинився посеред дороги. Сміливий їжачок намагався подолати вісім смуг для руху, але, пройшовши половину свого шляху, зупинився відпочити", – повідомляє прес-служба столичної патрульної поліції.

Їжачка перенесли у безпечне місце з проїжджої частини.

Раніше ми писали:

  • Бійці київської Служби порятунку тварин врятували козулю, яку спочатку збила машина, потім покусала собака і в результаті тварина застрягла в огорожі цвинтаря.

  • У Львові провели операцію з порятунку кошеня. Так, тварина, що опинилась у трубі, не відразу захотіла вилазити назовні.

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  • В австралійському містечку Беллс-Біч провели тригодинну операцію з порятунку собаки з 15-метрової висоти.

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