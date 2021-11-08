Милота дня. На Закарпатті для їжаків зробили пішохідний перехід (фото)

Для їжаків на Закарпатті зробили пішохідний пішохід. Наразі вони стали повноцінними учасниками дорожнього руху.
Про це пише інформаційний портал "Новини Закарпаття".
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Таке рішення ухвалила адміністрація курорту "Воєводине" для того, щоб врегулювати рух на дорогах між автомобілями та їжаками. Тварин цього року стало настільки багато, що вони стали перешкодами для транспортних засобів.
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У Києві копи врятували їжачка, який намагався перебігти вісім смуг дороги
У Києві патрульні поліцейські врятували їжачка, який намагався перебігти вісім смуг дороги.
"Вночі інспектори помітили маленького чотирилапого "пішохода", який зупинився посеред дороги. Сміливий їжачок намагався подолати вісім смуг для руху, але, пройшовши половину свого шляху, зупинився відпочити", – повідомляє прес-служба столичної патрульної поліції.
Їжачка перенесли у безпечне місце з проїжджої частини.
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