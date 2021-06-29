Немовля померло під час пологів. У Рівненській області судитимуть акушерку-гінеколога

У Рівненській області через смерть немовляти акушерку-гінеколога звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків. Слідчі закінчили досудове розслідування і направили до суду матеріали кримінального провадження.

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Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

Що сталося

11 лютого 2020 року о 03:25 до пологового відділення Здолбунова доставили 33-річну жінку на 40-му тижні вагітності, у якої почалися перейми. Після огляду 57-річною лікаркою-гінекологом вищої категорії серцебиття плода було у межах норми, але вже близько шостої ранку воно сповільнилося. Породіллі, відповідно до вимог клінічного протоколу з акушерської допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, необхідно було робити кесарів розтин.

"Крім того, відповідно до посадової інструкції акушер-гінеколог зобов’язаний володіти всіма методами амбулаторного і стаціонарного лікування, повним обсягом хірургічних втручань та надавати швидку і невідкладну медичну допомогу хворим акушерсько-гінекологічного профілю", – додали в поліції.

Однак, унаслідок недбалого та несумлінного виконання професійних обов’язків 57-річна лікарка не надала кваліфіковану невідкладну медичну допомогу, а саме своєчасно не провела кесаревого розтину, що призвело до тяжких наслідків.

Згідно із протоколом патологоанатомічного дослідження смерть дитини настала внаслідок внутрішньоутробної гіпоксії плода, яка розвинулась внаслідок фетаплацентарної недостатності, а відповідно до висновку комісійної судово-медичної експертизи при своєчасному та належному прийнятті пологів можливо було б цьому запобігти.

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Що кажуть в поліції

Слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення лікарці про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому та скерували матеріали провадження із обвинувальним актом на розгляд суду.

Обвинувачена не визнає своєї вини. Утім, відповідно до санкції статті їй загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області через халатність лікаря померла дитина.

Також нагадаємо, на Закарпатті в суді довели вину лікаря, через непрофесійні дії якого у липні 2017 місті Хуст померла породілля.

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