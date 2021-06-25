Потужна буря дісталася до Рівного. Дороги залило, вітер валить дерева та електроопори – відео (оновлено)

Після потужної бурі у Львові негода дісталася до Рівного. Потужний вітер і дощ почалися близько 19:00. За годину на вулицях опинилися повалені дерева та електроопори, деякі вулиці заблоковані.
Очевидці публікують фото і відео бурі в соцмережах.
На вулиці Міцкевича дерево завалилося на дорогу. Його відтягували очевидці. А в центрі міста агітаційні намети вітер перекинув прямо на проїзну частину з пожвавленим рухом.
У Ювілейному районі біля АЗС зірвало огорожу.
Увага: на відео присутня нецензурна лексика!
"На спецлінію 101 від громадян надходять повідомлення про падіння дерев на автомобілі. Рятувальники Рівненської області закликають жителів не виходити без потреби з дому і не виїжджати транспортом, поки не вщухне негода", – сказав представник ДСНС Дмитро Мельник, пише "Суспільне".
До того ж, на перехресті Чорновола і Бандери іскрила електромережа.
Також мешканці Рівного роблять знімки наслідків негоди:
Так зараз виглядає вулиця 16 липня.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму випала тримісячна норма опадів. Внаслідок рясних злив під воду пішли прибережні міста, найбільше постраждала Ялта.
Також дивіться, що зовсім нещодавно чинила негода у Львові: