Потужна буря дісталася до Рівного. Дороги залило, вітер валить дерева та електроопори – відео (оновлено)

Дерева падають і перекривають дороги, на вулиці йде потужний дощ – що відбувається у місті

Після потужної бурі у Львові негода дісталася до Рівного. Потужний вітер і дощ почалися близько 19:00. За годину на вулицях опинилися повалені дерева та електроопори, деякі вулиці заблоковані.

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Очевидці публікують фото і відео бурі в соцмережах.

На вулиці Міцкевича дерево завалилося на дорогу. Його відтягували очевидці. А в центрі міста агітаційні намети вітер перекинув прямо на проїзну частину з пожвавленим рухом.

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У Ювілейному районі біля АЗС зірвало огорожу.

Увага: на відео присутня нецензурна лексика!

"На спецлінію 101 від громадян надходять повідомлення про падіння дерев на автомобілі. Рятувальники Рівненської області закликають жителів не виходити без потреби з дому і не виїжджати транспортом, поки не вщухне негода", – сказав представник ДСНС Дмитро Мельник, пише "Суспільне".

До того ж, на перехресті Чорновола і Бандери іскрила електромережа.

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Також мешканці Рівного роблять знімки наслідків негоди:

Так зараз виглядає вулиця 16 липня.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму випала тримісячна норма опадів. Внаслідок рясних злив під воду пішли прибережні міста, найбільше постраждала Ялта.

Також дивіться, що зовсім нещодавно чинила негода у Львові: