Шахраї "заробили" 4 мільйони на пенсіонерці з Рівненщини. Схема розкрита

У Рівненській області правоохоронці викрили шахраїв, які завдали пенсіонерці збитків на суму понад 4 млн гривень. Зловмисники заволоділи земельними ділянками 70-річної жінки та нерухомістю.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 49-річна місцева жителька "працювала" спільно з 42-річним знайомим та ще однією невстановленою слідством особою.

Так, шахраї заволоділи чотирма земельними ділянками потерпілої, новобудовою та житловим будинком, спричинивши пенсіонерці збитків на загальну суму 4 085 615 гривень, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів.

Внаслідок чого слідчі скерували кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно 49-річної жінки до суду, а її співучасник наразі оскаржує підозру про вчинення злочину в апеляційному суді.

Кримінальне провадження щодо третьої невстановленої слідством особи розслідується правоохоронцями.

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За скоєне обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що на Волині шахрайка привласнила півмільйона гривень, лякаючи студентку "порчею".

Також нагадаємо, у Києві під виглядом благодійників гроші збирають шахраї.

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