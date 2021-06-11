Русский
$ 27,11
32,99
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Шахраї "заробили" 4 мільйони на пенсіонерці з Рівненщини. Схема розкрита

11 червня 2021 10:24

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Правоохоронці проводять розслідування і розшукують третього учасника злочинного угруповання – чим промишляли – подробиці

У Рівненській області правоохоронці викрили шахраїв, які завдали пенсіонерці збитків на суму понад 4 млн гривень. Зловмисники заволоділи земельними ділянками 70-річної жінки та нерухомістю.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 49-річна місцева жителька "працювала" спільно з 42-річним знайомим та ще однією невстановленою слідством особою.

Так, шахраї заволоділи чотирма земельними ділянками потерпілої, новобудовою та житловим будинком, спричинивши пенсіонерці збитків на загальну суму 4 085 615 гривень, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів.

Внаслідок чого слідчі скерували кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно 49-річної жінки до суду, а її співучасник наразі оскаржує підозру про вчинення злочину в апеляційному суді.

Кримінальне провадження щодо третьої невстановленої слідством особи розслідується правоохоронцями.

Реклама

За скоєне обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Євро-2021
Все, що потрібно знати про Євро-2020: вісім відповідей на ключові питання
Євро-2020 нарешті стартує

Раніше ми повідомляли, що на Волині шахрайка привласнила півмільйона гривень, лякаючи студентку "порчею".

Також нагадаємо, у Києві під виглядом благодійників гроші збирають шахраї.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Загибель школяра на екскурсії біля водоспаду. У вчителя стався серцевий напад (оновлено)
Загибель школяра на екскурсії біля водоспаду. У вчителя стався серцевий напад (оновлено)Захід
Альпіністка-аферистка: чому виник скандал навколо сходження українки на Еверест
Альпіністка-аферистка: чому виник скандал навколо сходження українки на ЕверестУкраїна
Квартири стали ще дорожчими. Як змінилися ціни на житло у великих містах України
Квартири стали ще дорожчими. Як змінилися ціни на житло у великих містах УкраїниНерухомість
Карпати сколихнув землетрус
Карпати сколихнув землетрусЗахід
На трасі Київ – Чоп розбилося подружжя: чоловік загинув, його дружина в реанімації (фото)
На трасі Київ – Чоп розбилося подружжя: чоловік загинув, його дружина в реанімації (фото)Захід
Вітчим бив гілкою, а мати відшмагала кропивою. На Волині дорослі знущалися над дитиною
Вітчим бив гілкою, а мати відшмагала кропивою. На Волині дорослі знущалися над дитиноюЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти