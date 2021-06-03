На Буковині в дитсадку отруїлися 26 дітей. Що говорить завідувачка

У Чернівецькій області в дитсадку отруїлися 26 дітей і двоє працівників. У більшості з них легкий перебіг захворювання.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Інцидент стався у селі Іспас Вижницького району. Медики оглянули дітей та дорослих і відпустили додому. Зараз вони під наглядом сімейних лікарів. У поліції не уточнюють, чим саме могли отруїтися діти і працівники.

Дані про масове отруєння внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поки поліцейські з'ясовують всі обставини.

Що кажуть у дитсадку

Завідувачка дитсадка Валентина Гакман каже, що дані поліції неправильні, пише molbuk.ua. За її словами, постраждали 12 дітей, а не 26, і один працівник.

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"На вчора, 2 червня, двоє дітей мали температуру 37 градусів. Частково до 2-3 годин ця температура трималася. На вечір всі діти вже почувалися добре, без температури, жодних симптомів", - розповіла Гакман.

Поки дитсадок тимчасово закрили. Завідувачка також розповіла свою версію події. Вона вважає, що це могло бути не отруєння, а інфекція, яку хтось приніс у садок.

"Чомусь мені здається, що це не харчове отруєння, а якесь інфекційне захворювання. І виникає думка, що цю інфекцію хтось заніс. Бо раніше нічого такого не траплялося", – додала Гакман.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську госпіталізували трьох дітей 10-12 років з сильним алкогольним отруєнням.

Крім того, у Чернігові четверо малолітніх дітей потрапили до дитячої реанімації з отруєнням. Двоє з них, восьмимісячний Віктор Алєксєєнко та його п'ятирічна сестра Аліна, померли.

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