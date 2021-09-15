Скасування мораторію на експорт лісу-кругляка: розв'яже це руки чорним лісорубам

Зазначені дії завдали державі збитків на 3,3 мільйона гривень

Слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру працівникам лісового господарства на Буковині, через недбалість якого було незаконно вирубано дерев на понад 3 млн гривень. Тим часом в Україні можуть скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка. Даний законопроєкт підтримали на засіданні економічного комітету, йдеться в сюжеті "Сегодня".

В кінці минулого року арбітраж між Україною та ЄС визнав мораторій суперечить угоді про асоціацію з Євросоюзом. Тепер автори заборони хвилюються, що скасування розв'яже руки чорним лісорубам.

Вирубка українських лісів

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Заборона на вивезення з України необробленого лісу взяли 2015 році. Автори закону апелювали

- повальний експорт кругляка не приносить економічної вигоди. Зате Карпати лисіють просто на очах.



"Коли з України вивозять необроблений ліс, в результаті цього в Україні повністю знищено деревообробне, меблеве виробництво. Закон діє з 2015 року, за цей час 80 000 людина отримали роботу в деревообробній галузі. Десятки, сотні нових підприємств по Україні ", – розповідає один з ініціаторів мораторію Лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Експорт необробленого лісу

За даними Держстату, експорт необробленого лісу до дії мораторію склав майже 3 мільйони тонн на рік. Після – цифри почали зменшуватися і 2019 як свідчить державна фіскальна служба – експорт зупинився. Зате зросла частка товарообігу вітчизняних меблів. І в ЄС стали вимагати скасування мораторію. Мовляв, заборона порушує угоду про асоціацію. Адвокат Олена Омельченко, яка представляла Україну в арбітражі, каже – погрожували дзеркальними обмеженнями.

"Тільки це може бути інший товар. Це може бути не ліс-кругляк. А це може бути товар металургійного комплексу, товари сельскогосподарского виробництва ", – вважає Омельченко.

Новий законопроєкт

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В кінці минулого року арбітраж ухвалив – Україна може обмежувати експорт лісу за певних обставин. Потім народні депутати ініціювали новий законопроєкт. Мораторій не скасовують, а видозмінюють, пояснює його інціаторка Роксолана Підласий.

"Якщо раніше просто було написано, що забороняється необроблена деревина рідкісних порід до експорту з України то зараз буде написано, що можна експортувати за умови, що ця деревина проведена легально, ця деревина вирубана на території, на якій не ростуть дерева з червоною книги і ця деревина вирубана на території, що перевищує норматив по лісистості ", – вважає Підласий.

Крім того, вводиться правило про 20-ти відсотків лісистості. Тобто тільки при такому показники ліс-кругляк можна вивозити. Зараз Україна заліснена всього на 15 відсотків. Крім того, закон покликаний встановити більш ретельний контроль над вирубкою лісу і його сертифікацією.

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Тим часом доопрацьований законопроєкт, який видозмінює мораторій, вже підтримали в парламентському комітеті і попереду – перше читання. Автору ж чинного закону помічають – обранці повинні виходити насамперед не з вимог ЄС, а з інтересів держави. Створити чіткий механізм захисту українського лісу і підтримати вітчизняного виробника.

Нагадаємо, Україна, за заявою Єврокомісії, повинна скасувати прийнятий п'ять років тому заборону на експорт необробленої деревини.

Заборона на експорт лісу-кругляка, тобто необробленої деревини, в ЄС Україна ввела в 2015 році, щоб зупинити нелегальну вирубку лісів. Крім того, в 2018 році в Україні також криміналізований контрабанду лісу-кругляка і ввели заборону на експорт паливної деревини.