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На Буковині застрелився колишній депутат облради – що відомо

11 червня 2021 14:51

Ігор Сєров , Тетяна Очеретяна

За попередніми даними, екс-чиновник міг накласти на себе руки через проблеми зі здоров'ям

У Чернівецькій області колишній депутат обласної ради Михайло Петрик наклав на себе руки. Чоловік вистрілив у себе з мисливської рушниці.

Цю інформацію сайту "Сьогодні" підтвердили в поліції Чернівецькій області.

Трагедія сталася на березі річки Путилка, неподалік від будинку колишнього депутата.

"Попередня версія події – самогубство. Чоловік вистрілив собі в обличчя з рушниці. Поліція з'ясовує можливі причини", – повідомила нам речник поліції Чернівецької області Діана Козлова.

У Путильській райдержадміністрації, де Петрик працював на керівній посаді, розповіли "Сьогодні", що він міг накласти на себе руки, бо був емоційно пригніченим через проблеми психологічного плану.

"Кажуть, що через хворобу наклав на себе руки, але достовірно цього поки не відомо. Одне можемо сказати, що пішов з життя не через коронавірус. Щось інше було", – розповіли нам його колеги в РДА.

Що відомо про Михайла Петрика

Народився в 1954 році в Путильському районі. Працював лісничим в лісгоспі і заступником директора. Потім працював головним лісничим. Також він перебував на посаді заступника голови Путильської РДА.

Нагадаємо, під Львовом поліцейський спіймав за руку чоловіка, який хотів стрибнути з моста.

Крім того, на Волині багатодітний батько наклав на себе руки. Він випив отрути для комах.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

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