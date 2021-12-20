На очах у 2-річної дитини: у Тернополі чоловік вистрілив у дружину

Постраждалу доправили до лікарні і зараз її життю нічого не загрожує

Між чоловіком та дружиною виник конфлікт / Колаж "Сьогодні"

У Тернополі чоловік вистрілив у дружинуна очах у дитини. Постраждала перебуває у лікарні.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Подружжя любить випити

З пораненням грудної клітки швидка допомога доправила до лікарні жінку 1991 року народження. Вона зазнала травм під час суперечки з чоловіком.

Поліцейські дізналися, що подружжя зловживає спиртними напоями.

Хотів заспокоїти та налякати?

Цього дня у подружжя були гості, але між чоловіком та дружиною виник конфлікт.

На момент сварки підозрюваний тримав на руках 2-річну дитину. Щоб заспокоїти та налякати дружину, він витягнув пневматичний револьвер. У цей момент дитина сіпнулася і зброя вистрілила.

Як повідомили сайту "Сьогодні" у поліції, чоловік прирівнював дружину.

"Чоловік посварився з дружиною через те, що запідозрив її в чомусь нехорошому. Чоловік пішов заспокоїти дитину, що розплакалася, і взяв пневматичний пістолет, що попався під руку. Потім повернувся на кухню, де продовжувала лаятися дружина. У цей час заплакала і дитина, сіпнулася і чоловік натиснув на курок", – розповів речник поліції Тернопільської області Сергій Крета.

Сама себе врятувала

Куля потрапила у жінку. З раною у грудях вона самостійно викликала собі швидку. Постраждалу доправили до лікарні.

Нині життю жінки нічого не загрожує.

Чи покарають чоловіка?

Чоловік у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ч.1 ст.124 (навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони) Кримінального кодексу.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі.

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