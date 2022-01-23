На кордоні з Румунією знайшли мертвого прикордонника – йому було лише 19

Стосовно смерті військовослужбовця триває слідство

Інцидент стався сьогодні, 23 січня / Колаж "Сьогодні"

У Чернівецькій області поблизу українсько-румунського кордону знайшли тіло військовослужбовця. Йому було 19 років.

Про це повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, пише УНН.

Що відомо

На місце викликали офіцерів прикордонного загону для проведення внутрішнього службового розслідування.

"У п'ятницю неподалік українсько-румунського кордону було виявлено тіло військовослужбовця без ознак життя. Надалі була викликана карета швидкої медичної допомоги, поінформовані представники поліції та інших правоохоронних органів", – повідомив Сергій Бровко.

Стосовно смерті військовослужбовця триває слідство.

Не перший випадок

Біля кордону з Румунією знайшли мертвого українського прикордонникаЧернівецького прикордонного загону. Тіло з вогнепальним пораненням нижньої щелепи виявили неподалік села Селятин Вижницького району.

Військовослужбовець нещодавно проходив службу, і зауважень до нього не було.

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