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На кордоні з Румунією знайшли застреленим українського прикордонника

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
20 серпня, 01:15
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Загиблому військовослужбовцю Держприкордонслужби було 24 роки, він нещодавно проходив службу і зауважень до нього не було
Прикордонника виявили з вогнепальним пораненням щелепи / колаж "Сьогодні"
Прикордонника виявили з вогнепальним пораненням щелепи / колаж "Сьогодні"

Біля кордону з Румунією у четвер, 19 серпня, знайшли мертвим українського прикордонника Чернівецького прикордонного загону. Тіло з вогнепальним пораненням нижньої щелепи виявили недалеко від Селятина Вижницького району.

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Про це новинам "Сьогодны" повідомив представник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

"Вранці прикордонним нарядом було виявлено бездиханне тіло військовослужбовця. В даний час проводяться слідчі дії зі встановлення обставин смерті", – зазначив Бровко.

Він додав, що військовослужбовець не так давно проходив службу і зауважень до несення служби не було.

Відомо, що загиблому було 24 роки і він родом з Одеси.

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Раніше неподалік від кордону України і Росії три людини напали на прикордонний наряд, побили прикордонників і відібрали їхню табельну зброю. Пізніше з'ясувалося, що щонайменше двоє з нападників були співробітниками Служби безпеки України.

Нагадаємо, у травні знайшли мертвим 32-річного українського прикордонника, який зник раніше на озері Тудора в Одеській області. Його шукали із залученням човнів, авіаційної техніки та водолазів.

Ми також повідомляли, що в Івано-Франківській області військовий український винищувач перехопив літака Ан-2 з Румунії і були затримані чотири контрабандисти, які намагалися втекти на автомобілі після посадки.

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