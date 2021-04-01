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На Львівщині на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС – Аваков

1 квітня, 19:44

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В Україні обладнають 15 подібних пунктів

У четвер, 1 квітня, у Львівській області на постійне чергування заступила перша бригада Авіаційної системи МВС.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Як і обіцяли з Міністерством охорони здоров’я, сьогодні на Львівщині у рамках Єдиного аеромедичного простору став на чергування вертоліт ЕС-145 із медичним модулем, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж та медична бригада. Далі – Київщина та вся Україна", - заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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За його словами, одне з основних завдань такої системи – медична допомога та гасіння пожеж. Гелікоптерами та літаками керуватимуть пілоти, які пройшли спеціальну підготовку.

Нагадаємо, що раніше Аваков презентував карту, на якій показав де саме будуть розташовуватися 15 пунктів постійного базування. Один пункт базування перекриватиме відстань у 350 кілометрів.

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На чергування буде 57 гелікоптерів Airbus – Н145, великі Super Puma та маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 та Мі-2. Крім того, будуть залучені літаки Антонов та Diamond.

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Раніше ми повідомляли, що згідно даним МВС, десяти учасникам заворушень 20 березня біля Офісу президента повідомлено про підозру. Їм загрожує тривалий кримінальний строк.

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