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На Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію: що сталося

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
12 жовтня, 17:09
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Це пов'язано з тим, що бюджетні установи не уклали договори на постачання природного газу
Сьогодні на території Львівщини включені лише 986 установ, що становить 23,4%. Колаж: "Сьогодні"
Сьогодні на території Львівщини включені лише 986 установ, що становить 23,4%. Колаж: "Сьогодні"

На Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу для опалення бюджетних установ. Це пов'язано з тим, що бюджетні установи не уклали договори на постачання природного газу.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

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"Сьогодні на території Львівщини працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ... у цих установах є понад 4 тисячі пунктів обліку природного газу, з них на сьогодні включені лише 986, що складає 23,4%", – заявив керівник департаменту паливно-енергетичного комплексу , енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА Богдан Кейван.

Як визначили в рамках комісії, ситуація з відсутністю опалення в бюджетних установах є небезпечною для здоров’я населення та збитками, які вона може спричинити. Так, в області знаходиться 14% об’єктів державного музейного фонду, порушення умов зберігання експонатів може призвести до знищення пам’яток.

"Зараз ми бачимо, що лише четвертина бюджетних користувачів природного газу провели всі необхідні дії, відтак ситуація, яка склалася, може призвести до того, що ми не увійдемо в опалювальний сезон своєчасно і на належному рівні і це свою чергою може серйозно позначитись на здоров’ї, житті мешканців області", – зазначив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

Відтак, за рішенням комісії ситуацію, що склалася у зв’язку із відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-22 років та подальшим виникненням загрози життю та здоров’ю населення області та завдала значних матеріальних збитків, визнали надзвичайною ситуацією техногенного характеру регіонального рівня.

Надзвичайна ситуація — це спеціальний тимчасовий правовий режим, який виникає через порушення нормальних умов життя і діяльності людей через аварії, катастрофи, стихійного лиха або епідемії. Не слід плутати з надзвичайним станом, яке є правовим режимом і означає додаткові повноваження для органів влади та ряд обмежень конституційних прав людей.

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Для українців прогнозують "складний опалювальний сезон"

Раніше ми повідомляли, що Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в Україні нинішній опалювальний сезон буде складним. Він буде проходити на тлі міжнародної енергетичної кризи.

"Цей опалювальний сезон, безумовно, буде складним, і він буде проходити на тлі міжнародної енергетичної кризи. Але урядом України вже вжиті заходи для забезпечення стабільного і безпечного енергопостачання і захисту населення від коливання тарифів", – сказав Галущенко.

У той же час, міністр запевнив, що уряд забезпечить "стабільне ціноутворення на ринку електричної енергії, яке повинно гарантувати економічно збалансовану роботу енергогенеруючих підприємств".

"Цей сезон ми пройдемо спокійно, в збалансованому режимі", – додав міністр.

Зазначимо, що між урядом, "Нафтогазом", Асоціацією міст і Конгресом місцевих і регіональних влад 30 вересня був підписаний Меморандум. Він передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду в Україні зростати не будуть.

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Скільки коштує газ

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривні за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.

В середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

Високі ціни і в інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривні (у вересні 20,96 гривні за кубометр).

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому по дев'ять гривень за кубометр газу.

На сьогодні до підземних сховищ закачано майже 19 млрд кубометрів газу. Саме стільки потрібно, щоб українці не замерзли взимку.

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