На Львівщині після вакцинації AstraZeneca помер чоловік

У Департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА вже почали розслідування, медики виявили у загиблого супутні захворювання, які могли вплинути

У п'ятницю, 16 квітня, у Львівській області помер чоловік, який напередодні зробив щеплення від коронавірусу препаратом AstraZeneca/Covishield.

Реклама

Про це повідомив голова ОДА Максим Козицький.

"За інформацією департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, 15 квітня 2021 року чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield", – написав він.

За його словами, випадок смерті розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА.

На даному етапі смерть зареєстрували як "несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19". Козицький водночас підкреслив, що вакцинація не запобігає розвитку інших захворювань або смерті з інших причин.

Реклама

"За попередньою інформацією, згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність", - уточнив Козицький.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина Covishield від AstraZeneca безпечна. В Україні не зафіксували жодних серйозних наслідків після її використання.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама