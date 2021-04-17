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На Львівщині після вакцинації AstraZeneca помер чоловік

17 квітня, 12:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА вже почали розслідування, медики виявили у загиблого супутні захворювання, які могли вплинути

У п'ятницю, 16 квітня, у Львівській області помер чоловік, який напередодні зробив щеплення від коронавірусу препаратом AstraZeneca/Covishield.

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Про це повідомив голова ОДА Максим Козицький.

"За інформацією департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, 15 квітня 2021 року чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield", – написав він.

За його словами, випадок смерті розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА.

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На даному етапі смерть зареєстрували як "несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19". Козицький водночас підкреслив, що вакцинація не запобігає розвитку інших захворювань або смерті з інших причин.

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"За попередньою інформацією, згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність", - уточнив Козицький.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина Covishield від AstraZeneca безпечна. В Україні не зафіксували жодних серйозних наслідків після її використання.

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