На Львівщині зіткнулися потяг і маршрутка: є постраждалі

На Львівщині в результаті ДТП за участю поїзда і маршрутного автобуса постраждало двоє людей.
Про це повідомляє пресцентр Львівської залізниці.
Дорожня пригода сталася на залізничному переїзді 8 км перегону Ставчани – Любінь Великий.
"Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів – Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, які забороняли рух автотранспорту, і виїхав на переїзд", – йдеться в повідомленні.
Читайте також: У ДТП на трасі Київ – Чоп насмерть розбилися двоє людей, ще двоє у лікарні (фото)
Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань виявилася недостатньою, щоб запобігти зіткненню.
В результаті аварії двоє пасажирів автобуса отримали травми. Постраждалі госпіталізовані.
Раніше на перехресті Яблонської та Окружний в Бучі сталася аварія, 21 січня. киянка 1 996 року народження, керуючи автомобілем Honda Accord їхала на вулиці Яблонської в місті Буча по напрямку Ворзеля.
Крім того, ми писали, що в Одесі зіткнулися п'ять автомобілів.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк