На Львівщині зіткнулися потяг і маршрутка: є постраждалі

На Львівщині в результаті ДТП за участю поїзда і маршрутного автобуса постраждало двоє людей.

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Про це повідомляє пресцентр Львівської залізниці.

Дорожня пригода сталася на залізничному переїзді 8 км перегону Ставчани – Любінь Великий.

"Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів – Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, які забороняли рух автотранспорту, і виїхав на переїзд", – йдеться в повідомленні.

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Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань виявилася недостатньою, щоб запобігти зіткненню.

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В результаті аварії двоє пасажирів автобуса отримали травми. Постраждалі госпіталізовані.

Раніше на перехресті Яблонської та Окружний в Бучі сталася аварія, 21 січня. киянка 1 996 року народження, керуючи автомобілем Honda Accord їхала на вулиці Яблонської в місті Буча по напрямку Ворзеля.

Крім того, ми писали, що в Одесі зіткнулися п'ять автомобілів.

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