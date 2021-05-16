У Львівській області спалахнув автобус з кількома десятками пасажирів всередині (фото)

Автобус загорівся прямо під час руху за маршрутом – рятувальники з'ясовують причину загоряння

Рятувальникам вдалось оперативно погасити пожежу / Фото: ГСЧС

У неділю, 16 травня, у Львівській області під час руху спалахнув рейсовий автобус, в якому знаходилося 22 людей.

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Про це повідомляють в пресслужбі ДСНС у Львівській області.

"16 травня о 5:10 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу поблизу с. Розвадів, Стрийського району в рейсовому автобусі "Mersedes IRIZAR", – йдеться в повідомленні.

Весь салон просто спахалнув / Фото: ГСЧС

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Під час аварії в автобусі перебувало 2 водії і 20 пасажирів, їм вдалося вчасно евакуюватися.

На місце відразу ж викликали рятувальників, які загасили пожежу. В результаті в автобусі вигорів салон і знищено вогнем моторний відсік.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві на проспекті Леся Курбаса сталася ДТП. Водій, за попередніми даними, п'яний, не впорався з керуванням і перекинувся. Під час робіт рятувальників сталася НП – на місці спалахнула пожежа.