На Львівщині жінка випала з маршрутки прямо на ходу: хто винен

Сьогодні, 11 жовтня, на Львівщині 61-річна жінка випала з маршрутки. Її доставили в лікарню.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
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Водій почав їхати з незамкненими дверима. Місцева жителька випала з салону маршрутки на дорогу. В результаті падіння жінка отримала тілесні ушкодження. Її доставили в лікарню.
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Правоохоронці встановлюють обставини події.
Постраждалі пасажири
Такі випадки, де страждають пасажири через неуважність водія, трапляються не вперше. У Києві водій автобуса випадково протягнув за автобусом літню жінку, яка не встигла зайти в громадський транспорт.
Інцидент стався біля станції метро "Палац спорту". Там, за словами очевидців, водій не помітив, що ще не все люди встигли вийти, через що затиснув одну з пасажирок дверима і протягнув так кілька метрів.
Раніше ми писали:
- На Рівненщині чоловік ледь не вбив маршрутника , Яка не підібрав на кінцевій зупинці його літню матір.
- під Львові побилися два водія – вони працювали на одному маршруті і не поділили між собою пасажирів.
- В Києві маршрутник побився з поліцейськими – правоохоронці назвав причиною конфлікту правопорушення з боку водія.