На міжнародній трасі біля Рівного ДТП: двоє загиблих і двоє травмованих (фото)

У суботу, 5 червня, на міжнародній трасі Київ-Чоп неподалік Рівного сталась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це повідомляє "Сегодня".
На дорозі зіткнулися Mitsubishi Outlender та Seat Inca, в результаті дві людини загинули в аварії, ще дві отримали серйозні травми.
В ДТП під Рівним загинули дві людини / Фото: Володимир Миколайчук, "Сегодня"
У прес-службі управління ДСНС у Рівненській області повідомили, що в ДТП загинули водій та пасажир автомобіля Seat Inca. Водій Mitsubishi Outlender та пасажир автомобіля Seat Inca отримали травми. Їх шпиталізували у лікарню.
Рятувальники повідомили, що деблокували з понівеченого транспортного засобу водія, а також відключили клеми акумуляторних батарей в транспортних засобах.
Фото: прес-служба ДСНС
Наразі на місці події працюють екстрені служби.
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