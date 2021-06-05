На міжнародній трасі біля Рівного ДТП: двоє загиблих і двоє травмованих (фото)

У суботу, 5 червня, на міжнародній трасі Київ-Чоп неподалік Рівного сталась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

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Про це повідомляє "Сегодня".

На дорозі зіткнулися Mitsubishi Outlender та Seat Inca, в результаті дві людини загинули в аварії, ще дві отримали серйозні травми.

В ДТП під Рівним загинули дві людини / Фото: Володимир Миколайчук, "Сегодня"

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У прес-службі управління ДСНС у Рівненській області повідомили, що в ДТП загинули водій та пасажир автомобіля Seat Inca. Водій Mitsubishi Outlender та пасажир автомобіля Seat Inca отримали травми. Їх шпиталізували у лікарню.

Рятувальники повідомили, що деблокували з понівеченого транспортного засобу водія, а також відключили клеми акумуляторних батарей в транспортних засобах.

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Фото: прес-служба ДСНС

Наразі на місці події працюють екстрені служби.

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Раніше ми повідомляли, що у селі Якимівка Оратівської територіальної громади Вінницької області жінка за кермом на смерть збила колишнього співмешканця і зникла з місця злочину. Потерпілий від отриманих травм помер в лікарні.

Нагадаємо, що на Волині в Луцькому районі водій вантажівки Renault RVI збив 60-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.