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На Новий рік у Буковель можна буде не всім: для гірськолижних курортів діятимуть особливі правила

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
6 листопада, 08:59
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Комісія доручила розмістити на сайтах курортів інформацію про додаткові карантинні обмеження
У Буковель пускатимуть туристів із ковід-сертифікатами
У Буковель пускатимуть туристів із ковід-сертифікатами / Фото: Колаж: Сьогодні

Зустрічати Новий рік у Карпатах зможуть лише вакциновані українці. Канатні дороги та підйомники також працюватимуть тільки для вакцинованих.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, передає "Дзеркало тижня".

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Глава МОЗ розповів, як працюватимуть лижні курорти у новорічні та різдвяні свята.

"На Новий рік гірськолижні курорти працюватимуть тільки для вакцинованих від ковіду туристів. Канатні дроги та підйомники також працюватимуть тільки для вакцинованих", – сказав він.

МОЗ розробляє систему, коли вакцинованим видаватимуть браслети, в які в цифровому вигляді буде "зашито" інформацію про вакцинацію.

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"Червона зона" в Україні

Незабаром в Україні "червона зона" карантину може розширитися. Потрапити туди ризикують Волинська, Харківська та Тернопільська області. У них погіршилась статистика COVID-19.

Зараз до "червоної зони" входять такі області:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська;

З 1 листопада до "червоної зони" внесено столицю – місто Київ.

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