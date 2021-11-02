На Прикарпатті дівчина за кермом іномарки влетіла у житловий будинок: є загиблий

29-річна водій зазнала травм, але вижила

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження. Колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 2 жовтня, в Івано-Франківській області вночі в селі Задністрянське автомобіль Mazda 6 в'їхав до житлового будинку – є один загиблий. На місце події негайно виїхали працівники групи реагування патрульної поліції, слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група, експерт-криміналіст та рятувальники.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Поліцейські встановили, що 29-річна водійка, мешканка Бурштинської ТГ, керуючи автомобілем Mazda 6, рухаючись автодорогою сполученням Н-09 "Мукачево-Львів".

"Водій не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя дороги, а відтак заїхала в огорожу і врізалася у житловий будинок", — йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківській області вночі автомобіль Mazda 6 влетів у будинок — одна людина загинула / Фото: Нацполиция

У результаті ДТП 34-річний пасажир, мешканець Бурштина, від отриманих травм помер у лікувальному закладі, а водійка отримала тяжкі тілесні ушкодження. У житловому будинку ніхто не постраждав.

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Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Що чекає 16-річного мажору за ДТП у Харкові

Для з'ясування обставин смертельної ДТП у Харкові участю 16-річного мажора на Infiniti потрібно провести низку експертиз. Це може визначити покарання для підлітка.

Подробиці

"Якщо буде чітка відповідь експерта, що він міг цього наїзду уникнути, проте свідомо допустив зіткнення з транспортним засобом, то, звісно, буде винним. Хоча щодо будь-якої ДТП є маса підводного каміння, починаючи від несправності транспортного засобу, закінчуючи здоров'ям особи, яка керувала цим транспортним засобом, тощо", – сказав адвокат.

Не уникне покарання?

На думку адвоката, 16-річний водій навряд чи уникне відповідальності.

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"Враховуючи великий резонанс, я б сказав нездоровий ажіотаж навколо цієї ДТП, увагу до неї з боку ЗМІ, я думаю, відповідальності цьому хлопцеві мажору уникнути не вдасться. Якою буде ця відповідальність, я думаю, це питання друге. Я думаю, досудове слідство триватиме не один місяць. Напевно, матеріали кримінального провадження дійдуть до суду. Справа слухатиметься не один місяць, а мінімум рік. Який буде міра покарання, подивимося", – зазначив він.

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