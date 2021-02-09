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На Прикарпатті вантажівка в'їхала в мікроавтобус, є загиблі і постраждалі (фото)

9 лютого, 10:47

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

13 людина госпіталізували

В Івано-Франківській області на автодорозі державного значення Н-10 Стрий-Чернівці-Мамалига в районі села Павлівка сталася смертельна ДТП.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, 20-річний водій автомобіля Mercedes Benz Ateo, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом "Мерседес Спрінтер". Останнім керував 46-річний мешканець Калуша.

Внаслідок ДТП загинули два пасажири мікроавтобуса. Госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості ще 13 пасажирів мікроавтобуса.

Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп'яніння – вони обидва були тверезі.

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Водія вантажівки затримали на місці аварії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Незабаром слідчі повідомлять про підозру жителю Павлівки, а суд обере запобіжний захід.

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Раніше ми повідомляли, що на трасі Київ-Чоп зіткнулися мікроавтобус і снігоочисна машина.

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Також нагадаємо, в Одесі п'яний спровокував ДТП з 7 автомобілями.

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ДТП Прикарпаття загиблі Івано-Франківська область постраждалі
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