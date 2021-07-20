На Прикарпатті хлопчик проковтнув небезпечну іграшку. Його прооперували

Через магніти у дитини зрослися дві кишки, медика довелося діставати іграшки

В Івано-Франківську п'ятирічний хлопчик проковтнув сім дрібних магнітних кульок з іграшки. У результаті у нього зрослися кишки, дитини прооперували.

Реклама

Про це пише "Галка".

Зазначається, що дитина не скаржилася на самопочуття. Він проковтнув іграшки ще 17 днів тому, але за перших 10 днів магніти не рухалися в кишечнику. Це стало показанням до оперативного втручання.

Вже під час операції хірурги помітили, що стінки тонкої кишки, де було чотири магніти, зрослися зі стінкою сліпої кишки, де знайшли три магніти. Медики видалили іграшки і закінчили операцію на кишках. На щастя, обійшлося без ускладнень.

Нагадаємо, раніше в Черкасах 12-річний хлопчик проковтнув 25 магнітів, через що ледь не загинув.

Реклама

Крім того, у Львові дворічна дівчинка проковтнула популярну іграшку , яка пробила сім дірок в кишечнику.

Також дивіться новини України та світу в випуск "Сьогодні":