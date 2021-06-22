На Прикарпатті масове отруєння в готельному комплексі. Що відомо

В Івано-Франківській області з отруєнням до лікарні потрапили 11 осіб. З’ясувалося, що всі вони відвідували один ресторан в готельному комплексі відпочинку "Дубрава".
Як розповіли у пресслужбі ДСНС, стан здоров'я постраждалих середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізували з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні.
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Зараз проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську студенти отруїлися невідомою речовиною в гуртожитку коледжу технологій і бізнесу. До лікарні госпіталізували вісім підлітків, з них троє у важкому стані.
Також нагадаємо, у Харкові масове отруєння суші. Стан постраждалих – середньої тяжкості.