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На Прикарпатті немовля померло від коронавірусу

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
24 вересня, 17:36
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Напередодні мати двічі здавала ПЛР-тест, він був позитивним. При цьому вона відмовилася лікуватися в медзакладі і залишалася вдома
В Івано-Франківській області немовля померло від COVID-19
В Івано-Франківській області немовля померло від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Коломийському районі Івано-Франківської новонароджена дівчинка померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Її мати хворіла на COVID-19 перед пологами.

Про це пише Galka.

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Мати відмовилася від госпіталізації

26-річна вагітна жінка заразилася коронавірусом ще на початку вересня, проте відмовилася від госпіталізації у пологовий будинок. 11 вересня вона зробила ПЛР-тест, він виявився також позитивним. Жінка в черговий раз відмовилася звернутися за допомогою до медиків і продовжила лікування вдома.

16 вересня повторний ПЛР-тест показав негативний результат, а вже 18 вересня – жінка поступила в пологовий будинок і народила дівчинку.

Дитина потрапила у реанімацію відразу після народження

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Відразу після народження дівчинку перевели в реанімацію через погіршення його самопочуття і під'єднали до ШВЛ.

Дівчинка померла в той же день через вроджену пневмонію. Згідно з посмертним аналізом – у неї виявили коронавірус.

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

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За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували COVID-19, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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