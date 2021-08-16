На Прикарпатті перекинулося пожежне авто. Шість рятувальників потрапили в лікарню (фото)

В Івано-Франківській області, де раніше в ДТП загинули двоє 18-річних хлопців, пожежний автомобіль потрапив в аварію. У результаті постраждали шестеро пожежників, які перебували в авто.
Про це розповіли в пресслужбі ДСНС області.
Інцидент стався близько 9:00 на дорозі Долина – Хуст у селищі Вигода Калуського району. Рятувальники потрапили в ДТП, коли їхали на виклик для гасіння легковика.
У поліції зазначили, що водій пожежного авто не вибрав безпечну швидкість і під час об'їзду місця ремонтних робіт виїхав на зустрічну смугу. Там рятувальник не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, авто врізалося в дерево.
Постраждалих відвезли до лікарні на обстеження. Зараз на місці працюють слідчі.
Інформацію про ДТП внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Причина більшості ДТП в Україні
Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За даними поліції, найбільше аварій сталося через такі причини:
- порушення правил маневрування – 35 947 випадків;
- перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків;
- недотримання дистанції – 14 675 випадків.
Нагадаємо, під Києвом смертельна аварія – два авто злетіли з дороги.
Також ми писали, що у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: