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На Прикарпатті перекинулося пожежне авто. Шість рятувальників потрапили в лікарню (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 серпня, 15:44
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Водій на швидкості об'їжджав ділянку дороги, де йшов ремонт, і не впорався з керуванням
Постраждалих рятувальників обстежують медики. Колаж "Сьогодні"
Постраждалих рятувальників обстежують медики. Колаж "Сьогодні"

В Івано-Франківській області, де раніше в ДТП загинули двоє 18-річних хлопців, пожежний автомобіль потрапив в аварію. У результаті постраждали шестеро пожежників, які перебували в авто.

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Про це розповіли в пресслужбі ДСНС області.

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Інцидент стався близько 9:00 на дорозі Долина – Хуст у селищі Вигода Калуського району. Рятувальники потрапили в ДТП, коли їхали на виклик для гасіння легковика.

Авто перетворилося на купу металу. Фото: Нацполіція

У поліції зазначили, що водій пожежного авто не вибрав безпечну швидкість і під час об'їзду місця ремонтних робіт виїхав на зустрічну смугу. Там рятувальник не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, авто врізалося в дерево.

На місце прибули правоохоронці. Фото: Нацполіція
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Постраждалих відвезли до лікарні на обстеження. Зараз на місці працюють слідчі.

Інформацію про ДТП внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Причина більшості ДТП в Україні

Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За даними поліції, найбільше аварій сталося через такі причини:

  1. порушення правил маневрування – 35 947 випадків;
  2. перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків;
  3. недотримання дистанції – 14 675 випадків.

Нагадаємо, під Києвом смертельна аварія – два авто злетіли з дороги.

Також ми писали, що у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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