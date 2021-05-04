На Прикарпатті сталася стрілянина, поранено двох людей (фото)

На заправці виник конфлікт між двома компаніями, а далі в хід пішла зброя

В Івано-Франківській області чоловік влаштував стрілянину на заправці, поранив двох людей і зник. Але його вже знайшли і затримали. Ось тільки правоохоронці ставлять йому за вину всього лише хуліганство. Про це повідомили в Нацполіції.

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Копам надійшло повідомлення, що в селі Черемхів, Коломийського району, на автозаправці невідомий чоловік влаштував стрілянину.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що на території заправки було дві компанії. Між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник кілька разів вистрілив з травматичного пістолета в своїх опонентів. Як наслідок, місцеві жителі, 32 та 38 років, з пораненнями були госпіталізовані, а правопорушник з місця пригоди зник.

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Поліцейські за допомогою камер спостереження визначили марку автомобіля, на якому втік стрілець, після чого за допомогою спецназу розшукали і затримали чоловіка у нього вдома. Ним виявився 33-річний житель Коломиї.

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Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловікові вже повідомили про підозру.

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