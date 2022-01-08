На Прикарпатті у страшній ДТП загинуло немовля – деталі трагедії

Рятувальники передали травмованих людей працівникам екстреної медичної допомоги

На Прикарпатті сталася смертельна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 7 січня у Коломиї Івано-Франківської області сталася страшна ДТП. Внаслідок аварії загинув 5-місячний малюк.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Івано-Франківській області.

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Подробиці трагедії

7 січня о 18:55 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП у місті Коломия на автодорозі Н-10.

На місці події з'ясувалося, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП загинула 5-місячна дитина.

Рятувальники відключили клем АКБ, а також передали травмованих людей працівникам екстреної медичної допомоги.

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У ДТП померла дитина. Фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Під Харковом у страшній ДТП загинуло немовля

Поблизу селища Іванівка Харківської області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула шестимісячна дитина.

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29 грудня об 11:56 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на трасі поблизу селища Іванівка.