На Прикарпатті жорстоко вбили молодого бійця АТО: усі подробиці (фото)

Зловмиснику загрожує в'язниця на строк до 15 років

На Прикарпатті вбили ветерана АТО. Фото: колаж "Сьогодні"

В Івано-Франківській області затримали злочинця, який убив учасника бойових дій Василя Попадича. Між чоловіками сталася перепалка.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України в Івано-Франківській області.

Нові подробиці НП

НП сталася в місті Надвірна. 9 жовтня близько 3 години ночі в поліцію надійшло повідомлення, що між двома чоловіками стався конфлікт і один з них вдарив свого опонента ножем і втік з місця злочину.

Внаслідок цього потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню, де він помер. Загиблим виявився 24-річний учасник бойових дій Василь Попадич.

25 річний учасник бойових дій Василь Попадич

Вбивцю спіймали поліцейські. Фото: ГУ НП України

Злочинцем виявився 41-річний місцевий житель

Правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних заходів і встановили особу зловмисника та затримали його через годину після злочину. Ним виявився 41-річний місцевий житель.

Як стало відомо, затриманий у минулому судимий за скоєння низки злочинів.

Місце, де сталося вбивство. Фото: ГУ НП України

Що загрожує зловмисникові?

Злочинця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зараз слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

На місце прибула поліція. Фото: ГУ НП України

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. Після ударів чоловіка госпіталізували в міську клінічну лікарню №2. Там від отриманих травм він помер. Під Києвом, поки медики надавали допомогу жінці, сталося вбивство. Компанія відпочиваючих вживала алкогольні напої. Згодом жінці стало погано, медики надавали їй допомогу. У цей час між двома чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Третій чоловік, з тієї ж компанії намагався зупинити бійку, однак один із знайомих вдарив його в голову – він втратив свідомість. Пізніше 63-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

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