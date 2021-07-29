Русский
$ 26,86
31,7
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Україні чекати потопів? На річках зросте рівень води

29 липня 2021 15:06

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В Україні сьогодні, 29 липня, погіршиться погода. Рятувальники попереджають про небезпеку

Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки. Фото: Львівський гідрометцентр

Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки. Фото: Львівський гідрометцентр

У гірських притоках Дністра сьогодні, 29 липня, можливе підвищення рівня води. Жителів Львівської та Івано-Франківської областей попереджають про загрозу підтоплень.

Реклама

Як повідомляє Львівський гідрометцентр, у другій половині дня очікуються дощові паводки.

"Очікується формування швидкоплинних дощових паводків з підйомом рівнів води на 0,3 – 1,3 м над рівнями 29 липня на 08:00 год. В місцях проходження значних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених ділянок, в горах існує загроза утворення окремих селів", – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Наскільки точні прогнози погоди народних синоптиків і чи можна їм вірити

Реклама

Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки.

В тренді
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочині
Вбивство дитини під Харковом. Колаж "Сьогодні"

Раніше ми повідомляли, що грози накриють практично всю територію України. Сухо буде тільки на півдні, але там обіцяють пекельну спеку.

Також нагадаємо, у Бердянську двоє людей загинули через потужні зливи, тіла лежали у воді.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Затор на кілька кілометрів. Смертельна ДТП паралізувала трасу Київ – Чоп (фото)
Затор на кілька кілометрів. Смертельна ДТП паралізувала трасу Київ – Чоп (фото)Захід
В Івано-Франківській області літак впав на будинок: є загиблі
В Івано-Франківській області літак впав на будинок: є загибліЗахід
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів України
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів УкраїниЗахід
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІ
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІУкраїна
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)Захід
На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою, локомотив зійшов з рейок: фото з місця аварії
На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою, локомотив зійшов з рейок: фото з місця аваріїЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти