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На трасі Київ-Чоп зіткнулися мікроавтобус і снігоочисна машина (фото)

8 лютого, 09:49

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Постраждали три людини

У Рівненській області на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Синів колишнього Гощанського району зіткнулися маршрутка і снігоочисна машина.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, аварія сталася близько сьомої години ранку, 8 лютого.

За попередніми даними, травми отримали троє пасажирів, двоє з яких після надання допомоги лікарями швидкої допомоги були відпущені.

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Ще одного пасажира доставили в лікарню, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження.

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Всіх пасажирів маршрутки, яка здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, пересадили в інший транспортний засіб.

За зовнішніми ознаками обидва водії тверезі, але все одно будуть проходити обстеження на стан сп'яніння.

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"Правоохоронці звертаються до всіх водіїв під час складних погодних умов дотримуватися швидкісного режиму та дистанції. А пішоходам – не поспішати перетинати проїжджу частину, не впевнившись, що транспортні засоби повністю зупинилися", – додали рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що у ДТП на трасі Київ – Чоп на смерть розбилися двоє людей, ще двоє в лікарні.

Також нагадаємо, в Одесі п'яний спровокував ДТП з 7 автомобілями.

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ДТП поліція траса мікроавтобус Рівненська область снігоприбиральна машина
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