На трасі Львів – Луцьк обвалився міст: шокуюче відео

Сьогодні на трасі Львів – Луцьк біля села Гайок обрушився міст. Проїзд по дорозі неможливий.
Про це повідомляє "Варта1".
В результаті ніхто не постраждав, однак рух транспорту повністю заблокований.
Можливі варіанти об'їзду:
- Дорога "Жовква – Червоноград";
- Дорога "Буськ – Лопатин".
/ Фото: Facebook
Як повідомлялося раніше, в селі Піски на Львівщині під землю пішов цілий сад. Прірва 25 метрів в ширину і 12 у глибину утворилася за одну ніч. У кілька метрах від обвалу стоїть будинок, в якому живе чоловік, а з іншого боку знаходиться дорога.
Також ми писали, що в Одесі впало перекриття в квартирі житлового будинку. Обвалення сталося на площі в 40 квадратних метрів.