На трасі Львів – Луцьк обвалився міст: шокуюче відео

В результаті ніхто не постраждав, однак рух транспорту повністю заблокований

Сьогодні на трасі Львів – Луцьк біля села Гайок обрушився міст. Проїзд по дорозі неможливий.

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Про це повідомляє "Варта1".

В результаті ніхто не постраждав, однак рух транспорту повністю заблокований.

Можливі варіанти об'їзду:

Дорога "Жовква – Червоноград";

Дорога "Буськ – Лопатин".

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Відео: Facebook

Як повідомлялося раніше, в селі Піски на Львівщині під землю пішов цілий сад. Прірва 25 метрів в ширину і 12 у глибину утворилася за одну ніч. У кілька метрах від обвалу стоїть будинок, в якому живе чоловік, а з іншого боку знаходиться дорога.

Також ми писали, що в Одесі впало перекриття в квартирі житлового будинку. Обвалення сталося на площі в 40 квадратних метрів.