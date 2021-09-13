На Волині розгорівся скандал через бирки для новонароджених в пологовому будинку

Не всі позитивно оцінили креативний підхід працівників лікарні

У Нововолинську Волинської області в пологовому будинку через скандалу вирішили поміняти дизайн бирок для новонароджених.

Про це повідомили на сторінці в Facebook Нововолинської центральної міської лікарні.

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"Сьогодні видали нові бірочки малюкам. Дизайн безпосередньо узгоджується з батьками новонарожденних. Чи подобається вам запропонований дизайн? Чекаємо нових пропозицій", – йдеться в повідомленні.

Деталі інциденту

Раніше в Нововолинську Волинської області в пологовому будинку розгорівся скандал через нові бирки для малюків. На бирці було зазначено ім'я дитини, дата народження, час і вагу. Також написано, що "продукт" містить 50% від мами і 50% від тата і зроблений з любов'ю.

Не всі позитивно оцінили креативний підхід працівників пологового будинку. Зокрема, глава секретаріату депутатського об'єднання "Захист прав дитини – пріоритет держави" Людмила Волинець зазначила, що не сприймає таке ставлення до народження людини.

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"І де ж повага до дитини? Або до її батьків? Про які права дитини тут йдеться?", – написала вона.

У коментарях до посту думки розділилися – частина користувачів соцмережі підтримала ідею з такими бирками, інші ж розкритикували їх.

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Нагадаємо, 26 травня цього року Кабмін схвалив для внесення до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до закону про державну допомогу сім'ям з дітьми, що передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

Також нагадаємо, що в 2011 році розмір виплат по народженню дитини відрізнявся: до 30 прожиткових мінімумів на першу дитину, до 60 – на другого і до 120 – на третю і наступну дитину. Тоді це було близько 25, 50 і 100 тис. відповідно . А з середини 2014 року диференціацію виплат скасували, а виплати розтягнули на три роки.