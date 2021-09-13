Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

На Волині розгорівся скандал через бирки для новонароджених в пологовому будинку

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
13 вересня, 23:27
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Не всі позитивно оцінили креативний підхід працівників лікарні

У Нововолинську Волинської області в пологовому будинку через скандалу вирішили поміняти дизайн бирок для новонароджених.

Про це повідомили на сторінці в Facebook Нововолинської центральної міської лікарні.

Реклама

"Сьогодні видали нові бірочки малюкам. Дизайн безпосередньо узгоджується з батьками новонарожденних. Чи подобається вам запропонований дизайн? Чекаємо нових пропозицій", – йдеться в повідомленні.

Деталі інциденту

Раніше в Нововолинську Волинської області в пологовому будинку розгорівся скандал через нові бирки для малюків. На бирці було зазначено ім'я дитини, дата народження, час і вагу. Також написано, що "продукт" містить 50% від мами і 50% від тата і зроблений з любов'ю.

Не всі позитивно оцінили креативний підхід працівників пологового будинку. Зокрема, глава секретаріату депутатського об'єднання "Захист прав дитини – пріоритет держави" Людмила Волинець зазначила, що не сприймає таке ставлення до народження людини.

Реклама

Читайте також:

"І де ж повага до дитини? Або до її батьків? Про які права дитини тут йдеться?", – написала вона.

У коментарях до посту думки розділилися – частина користувачів соцмережі підтримала ідею з такими бирками, інші ж розкритикували їх.

Реклама

Нагадаємо, 26 травня цього року Кабмін схвалив для внесення до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до закону про державну допомогу сім'ям з дітьми, що передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

Також нагадаємо, що в 2011 році розмір виплат по народженню дитини відрізнявся: до 30 прожиткових мінімумів на першу дитину, до 60 – на другого і до 120 – на третю і наступну дитину. Тоді це було близько 25, 50 і 100 тис. відповідно . А з середини 2014 року диференціацію виплат скасували, а виплати розтягнули на три роки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.69

Євро (€)

31.45

Російський рубль (₽)

0.37

Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 205 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Як зміцнити здоров'я дитини восени
Запитай у лікаря
MET GALA

14 вересня

Чим дивуватиме бал
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
Показати бiльше
Понеділок, 13 вересня
1:0
Відео Про матч
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Меган Фокс у "голій" сукні Mugler на MTV VMA
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Ідеї для відпустки
Чому всі тусовщики летять восени в Херсоніссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти