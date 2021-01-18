На Волині судитимуть агента іноземної спецслужби

Волинська обласна прокуратура звинувачує 39-річного волинянина у співпраці з іноземною спецслужбою і сприяння їй у підривній діяльності на території України.

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Про це повідомила прес-служба прокуратури.

До суду спрямовано обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення державної зради (ч.1 ст.111 КК України).

Слідство вважає, що підозрюваний на шкоду державній безпеці України надавав представникам іноземної держави допомогу в проведенні підривної діяльності проти нашої країни.

"Перебуваючи на території іноземної держави і потрапивши в поле зору її правоохоронних органів у зв'язку з вчиненням правопорушень, в червні 2019 року чоловік надав добровільну усну і письмову згоду співробітникам спецслужби на конфіденційне співробітництво", – йдеться в повідомленні.

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У прокуратурі стверджують, що волинянин вступив в агентурні відносини із зарубіжною спецслужбою і створив умови для здійснення нею розвідувально-підривної діяльності на території України.

Чоловікові загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Рівненській області відбудеться суд над громадянином з Одеської області, якого місцева прокуратура звинувачує в спробі підірвати один з місцевих об'єктів критичної інфраструктури – "Рівнеоблводоканал".

У 2020 році військова контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох шпигунів, 15 ворожих агентів і 40 учасників незаконних збройних формувань.

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