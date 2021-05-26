На Волині вантажівка на смерть переїхала жінку (фото)

На Волині в Луцькому районі водій вантажівки Renault RVI збив 60-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 25 травня, близько 23 години на автодорозі Луцьк-Радехів-Львів, поблизу села Коршів.

Жінка загинула на місці ДТП. Фото: ГУНП

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

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Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Фото: ГУНП В тренді У Херсонській області пронісся потужний торнадо: фото і відео

Поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.

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