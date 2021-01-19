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На Волині до авто причепили величезний "поїзд" з санок: відео небезпечної розваги

19 січня, 11:30

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дітям такі забави сподобалися

На Волині українці створили рекордний "поїзд" з санок. Діти каталися на вулиці, з'єднавши між собою 23 пари саней.

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Про це повідомили новини "Сьогодні".

Так, у селі Хорлупи учасників з їх "транспортом" з'єднали разом, а сам "поїзд" причепили до легковика батька одного з малюків. Діти кажуть, що така розвага їм дуже сподобалося.

Відео: Сьогодні

У селі катаються так вже не вперше, проте в минулому році паровозик був удвічі меншим. Тому цієї зими діти встановили вкрай небезпечний рекорд.

Нагадаємо, нещодавно в Тернопільській області загинув молодий хлопець, який хотів покататися на імітованих санках.

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Крім того, у Сумах катання на тюбінги для маленької дівчинки обернулося лікарняним ліжком.

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діти зима Волинь катання санки

Джерело: Сьогодні

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