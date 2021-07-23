На Волині чоловік відсидів за вбивство батька, вийшов з в'язниці і вбив матір

Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Маневичі Волинської області 36-річний чоловік вбив рідну матір. Примітно, що вдень раніше він повернувся з місць позбавлення волі, куди потрапив за вбивство свого батька. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції в п'ятницю, 23 липня.

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Як розповіли правоохоронці, 63-річну жительку села з численними забоями та синцями виявили сусіди. Жінка лежала на власному подвір'ї без ознак життя.

Прибулі на виклик поліцейські провели огляд місця злочину і затримали сина загиблої.

"Тільки вдень раніше він повернувся з в'язниці: у 2017 році був засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть його батька", – відзначили в прес-службі поліції.

Як з'ясувало слідство, вранці у підозрюваного виник конфлікт з матір'ю, після чого син завдав їй численних ударів палицею по голові і тулубу, після чого витягнув її на вулицю, а сам зник. Від отриманих травм пенсіонерка померла.

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Зловмиснику готують підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що в Києві чоловік застрелив матір і погрожував поліцейським.

А в Полтаві на території тиру дівчина смертельно поранила інструктора зі стрільби. 18-річній мешканці Дніпра загрожує до 15 років в'язниці.