На Волині чоловік відсидів за вбивство батька, вийшов з в'язниці і вбив матір

Фото: колаж "Сьогодні"
У селі Маневичі Волинської області 36-річний чоловік вбив рідну матір. Примітно, що вдень раніше він повернувся з місць позбавлення волі, куди потрапив за вбивство свого батька. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції в п'ятницю, 23 липня.
Як розповіли правоохоронці, 63-річну жительку села з численними забоями та синцями виявили сусіди. Жінка лежала на власному подвір'ї без ознак життя.
Прибулі на виклик поліцейські провели огляд місця злочину і затримали сина загиблої.
"Тільки вдень раніше він повернувся з в'язниці: у 2017 році був засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть його батька", – відзначили в прес-службі поліції.
Як з'ясувало слідство, вранці у підозрюваного виник конфлікт з матір'ю, після чого син завдав їй численних ударів палицею по голові і тулубу, після чого витягнув її на вулицю, а сам зник. Від отриманих травм пенсіонерка померла.
В трендіАвто по дах у воді, потоки змивали все на шляху. Як бушувала негода в Одесі та як там зараз
Зловмиснику готують підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.
Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що в Києві чоловік застрелив матір і погрожував поліцейським.
А в Полтаві на території тиру дівчина смертельно поранила інструктора зі стрільби. 18-річній мешканці Дніпра загрожує до 15 років в'язниці.