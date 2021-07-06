Русский
$ 27,29
32,37
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

На Волині від удару струмом загинула дитина. Як це сталося

6 липня 2021 12:53

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Медики, що прибули на місце виклику, намагалися реанімувати дитину, але, на жаль, безуспішно

Від удару струмом загинув восьмирічний хлопчик. Фото: колаж "Сьогодні"

Від удару струмом загинув восьмирічний хлопчик. Фото: колаж "Сьогодні"

У Волинській області від удару електричним струмом загинув восьмирічний хлопчик. Нещасний випадок стався близько 23:00 в селі Великий Омеляник.

Про це правоохоронцям повідомили медики, які виїхали на місце події, розповіли в пресслужбі ГУНП.

Реклама

Поліцейські встановили, що восьмирічний хлопчик зайшов до господарського приміщення, де зачепився за електроточильний верстат, в якому була розібрана пускова кнопка. Внаслідок чого він отримав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних дій, дитину врятувати, на жаль, не вдалося.

Читайте також: Поки батько відпочивав на озері. П'ятирічного хлопчика вбило струмом на Одещині

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з поміткою "нещасний випадок".

Не пропусти!
Для операції Маліновського знайшли професора в Мілані: на скільки вибув українець
Андрій Шевченко та Руслан Маліновський

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Харкові на залізничному мосту вбило струмом 13-річну дівчинку.

Також нагадаємо, у Львові в підвалі підлітка вбило струмом.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні з'явиться новий поїзд
В Україні з'явиться новий поїзд "Інтерсіті" – "Укрзалізниця" оголосила розкладТранспорт
П'яний батько сидів поруч. У Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW
П'яний батько сидів поруч. У Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMWЗахід
Реанімували більше години: подробиці загибелі студента на напівмарафоні у Львові (оновлено)
Реанімували більше години: подробиці загибелі студента на напівмарафоні у Львові (оновлено)Захід
ДТП з перекиданням у Чернівецькій області: є постраждалі (фото)
ДТП з перекиданням у Чернівецькій області: є постраждалі (фото)Захід
На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги
На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомогиЗахід
У Львівській області пам'ятник Хмельницькому розмалювали як героя Disney. У Мережі обурюються (фото)
У Львівській області пам'ятник Хмельницькому розмалювали як героя Disney. У Мережі обурюються (фото)Захід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти