На Волині від удару струмом загинула дитина. Як це сталося

Від удару струмом загинув восьмирічний хлопчик. Фото: колаж "Сьогодні"
У Волинській області від удару електричним струмом загинув восьмирічний хлопчик. Нещасний випадок стався близько 23:00 в селі Великий Омеляник.
Про це правоохоронцям повідомили медики, які виїхали на місце події, розповіли в пресслужбі ГУНП.
Поліцейські встановили, що восьмирічний хлопчик зайшов до господарського приміщення, де зачепився за електроточильний верстат, в якому була розібрана пускова кнопка. Внаслідок чого він отримав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних дій, дитину врятувати, на жаль, не вдалося.
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За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з поміткою "нещасний випадок".
Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.
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