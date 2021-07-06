На Волині від удару струмом загинула дитина. Як це сталося

Медики, що прибули на місце виклику, намагалися реанімувати дитину, але, на жаль, безуспішно

Від удару струмом загинув восьмирічний хлопчик. Фото: колаж "Сьогодні"

У Волинській області від удару електричним струмом загинув восьмирічний хлопчик. Нещасний випадок стався близько 23:00 в селі Великий Омеляник.

Про це правоохоронцям повідомили медики, які виїхали на місце події, розповіли в пресслужбі ГУНП.

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Поліцейські встановили, що восьмирічний хлопчик зайшов до господарського приміщення, де зачепився за електроточильний верстат, в якому була розібрана пускова кнопка. Внаслідок чого він отримав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних дій, дитину врятувати, на жаль, не вдалося.

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За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з поміткою "нещасний випадок".

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.

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Також нагадаємо, у Львові в підвалі підлітка вбило струмом.