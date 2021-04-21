На Волині прикордонники жорстоко знущалися над дикою твариною (відео)

Скандал з прикордонниками спалахнув на Волині – чоловіки катували тварину і знімали все на відео – подробиці

На Волині розгорівся скандал з прикордонниками, які знущалися над дикою твариною і знімали все на відео. Ними виявилися військовослужбовці Луцького прикордонного загону.

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Відповідне відео опублікували на сторінці зоозахисників "Kovel Animals" у Facebook.

На записі видно, що двоє чоловіків зі зброєю і в формі притиснули до землі тварину. Вони ногами придавили шию і тулуб, тварина кричала від болю.

Обережно! Відео 18+!

Інформацію про знущання підтвердила прессекретар Луцького прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Вона написала в коментарях, що ДПСУ засуджує поведінку чоловіків.

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"Ще більш прикро від того, що над твариною знущаються ті, хто покликаний захищати і допомагати. Завдяки оприлюдненню цієї ганебної ситуації швидко вдалося встановити осіб, які фігурують на відео", – написала вона.

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Самі військові зізналися, що ця ситуація була восени минулого року. Зараз за даним фактом триває службове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Одеській області шкуродер познущався над собакою.

Крім того, у Дніпропетровській області місцевий житель прив'язав до машини собаку і волочив його вулицями.

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