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На Волині влада видала таємне місце для жертв насильства заради піару

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 грудня, 12:30
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Кризова кімната створюється для тих, хто постраждав від домашнього насильства та/або насильства за статтею
У приміщенні вже доробляють ремонтні роботи / Колаж "Сьогодні"
У приміщенні вже доробляють ремонтні роботи / Колаж "Сьогодні"

Мер Камінь-Каширська Віктор Пась за кілька днів до відкриття кризової кімнати видав її місцезнаходження. Вона створена для тих, хто постраждав від домашнього насильства та/або насильства за статтею.

Про це повідомляється на сайті громади.

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Деталі

У громаді із травня відкрили "Денний центр". У бюджеті області заклали 537 911 тисяч гривень на ремонтні роботи, з яких уже витратили 421 тисяч гривень та залишилося 116 тисяч, які передбачені на облаштування центру.

Пізніше прес-служба громади прозвітувала на сайті про роботу. У матеріалі вони видали адресу кризової кімнати, де будуть постраждалі від насильства. А також написали, що: "Місце розташування кризової кімнати не розголошується".

Мер Камінь-Каширського видав місцезнаходження кризової кімнати для потерпілих від насильства. Скрін: сайт громади
Мер Камінь-Каширського видав місцезнаходження кризової кімнати для потерпілих від насильства. Скрін: сайт громади

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Проблема домашнього насильства у Києві

З початку року до поліції Києва надійшло 13 964 звернення щодо домашнього насильства. А до міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству звернулися 3250 постраждалих.

  • Усього ж у місті з початку року зафіксовано 17 214 звернень щодо домашнього та ґендерно зумовленого насильства;
  • За вересень поліція зафіксувала 1545 випадків, а за "Телефоном довіри" Центру ґендерної рівності надійшло 331 звернення;
  • Також з початку року послугами кімнат кризового реагування скористався 161 людина (чотири чоловіки, 85 жінок та 72 дитини);
  • У міському притулку за цей же період перебували 32 особи.

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