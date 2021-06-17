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На Волині відремонтували дорогу до відомого туристичного центру: фото

17 червня 2021 10:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На цьому влада не зупиниться – обіцяють відновити і інші ділянки траси Т-03-02

На Волині повністю відновили відповідно до європейських стандартів 26 км дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Козин – /М-06/ у рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". Дорога веде до відомої туристичної локації – Шацьких озер.

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Про це повідомив керівник Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

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За словами очільника області, роботи з відновлення автодороги до Шацьких озер продовжаться і надалі.

"Загалом цьогоріч у рамках програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується відремонтувати 45,5 км дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на відрізку від Піщи до Любомля Ковельского району", – зазначив Юрій Погуляйко.

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Нагадаємо, у Чернігівській області закінчують ремонт важливої траси Р-67. Ця дорога – найкоротший вихід з центральної України в країни Балтії.

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Крім того, на Донбасі за два роки відремонтують більше доріг, ніж за попередні 10 років.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

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