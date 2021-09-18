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На Волині жінка прийшла додому через 4 місяці після свого похорону – як це можливо

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 вересня, 20:58
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Поліція не провела ДНК-експертизу, оскільки рідні впізнали тіло. Зараз правоохоронці з'ясовують, ким є жінка, яку поховали
Жінка, яку вважали мертвою, повернулася додому
Жінка, яку вважали мертвою, повернулася додому / Фото: Колаж: Сьогодні

На Волині жінка повернулася додому через чотири місяці після того, як її "поховали" родичі. Після зникнення син шукав її, але безрезультатно. Незабаром знайшли тіло жінки – схожа і за зростом, і за одягом, тому родичі поховали її як свою.

"Сьогодні" з'ясовували подробиці дивовижної історії.

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Усі були впевнені, що загибла – Валентина

Юстина досі не вірить, що її дочка жива. Пішла з дому в невідомому напрямку і зникла. Шукали жінку всім селом. Але потім подзвонили з поліції. Сказали, що знайшли тіло невідомої на місцевому звалищі, просили впізнати. Поїхали всією сім'єю і були впевнені – то їхня Валентина.

Після цього тіло забрали, поховали і оплакали. Через чотири місяці з місцевої психіатричної лікарні зателефонували і сказали, що у них зараз лікується Валентина Рижко. Привезла її "швидка" просто з вулиці. У жінки був психічний розлад і вона не могла розповісти медикам хоча б щось про себе.

"Минуло чотири місяці – я говорю, що є син і невістка в Облапах. Мати і брат у Грушівці. Тоді мене знайшли", – сказала Валентина.

Як зараз живе сім'я

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Зараз жінка відчуває себе добре, живе з матір'ю. Однак тепер є нова проблема, у Валентини немає жодних документів, оскільки офіційно вона вже не в живих.

"На цей момент живе в громаді без документів – не можемо відновити. Людина за фактом жива, але за документами, виходить, її немає – мертва душа", – сказав староста села.

Претензій до слідчих, чому не призначили ДНК-експертизу, у прокуратури немає. Кажуть, вона не була обов'язковою, адже рідні впізнали тіло. Однак справу про смерть жінки, яку поховали замість Валентини, відновили.

Кого ж поховали?

На могилі Валентини рідні зняли табличку з її ім'ям. Однак хто похований у цій могилі – досі неясно. На табличці напис – "Невідома особа жіночої статі". Поліція провела ексгумацію і взяла біологічні зразки, які порівняють з даними бази зниклих безвісти.

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Сім'я вже звернулася до райсуду, щоб відновити документи. Днями запис про смерть Валентини анулювали. І незабаром жінка отримає новий паспорт.

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