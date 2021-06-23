На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоїв

Начальника СІЗО в Закарпатській області запідозрили у привласненні 165 тисяч гривень з бюджету під час ремонту камер ізолятора. Його відсторонили від посади, а також призначили запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.
Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Олена Клименко.
За скоєне затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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В кабінеті у підозрюваного провели обшук. Фото: ГУНП
Розслідування триває.
Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі "смотрящий" керував бандою рекетирів з СІЗО. Зловмисники погрожували потерпілим фізичною розправою.
Також нагадаємо, омбудсмен Людмила Денисова намагається скасувати платні камери у СІЗО через суд.