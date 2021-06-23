На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоїв

Керівника слідчого ізолятора підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час ремонту камер

Начальника СІЗО в Закарпатській області запідозрили у привласненні 165 тисяч гривень з бюджету під час ремонту камер ізолятора. Його відсторонили від посади, а також призначили запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

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Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Олена Клименко.

За скоєне затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Розслідування триває.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі "смотрящий" керував бандою рекетирів з СІЗО. Зловмисники погрожували потерпілим фізичною розправою.

Також нагадаємо, омбудсмен Людмила Денисова намагається скасувати платні камери у СІЗО через суд.