На Закарпатті авто розбилося через коня. Є жертви (фото)

Водій виїхав на зустрічну смугу та з'їхав з дороги у кювет

Аварія сталася ввечері / Колаж "Сьогодні"

У селищі Нижня Апша у Закарпатській області сталася смертельна ДТПчерез коня. В аварії загинула 58-річна пасажирка.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

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Що трапилося

74-річний водій автомобіля Renault Kengoo не впорався з керуванням. Все через те, що на дорозі раптово з'явився кінь. Після цього чоловік виїхав на зустрічну смугу та з'їхав з дороги до кювету.

Є постраждалі

Внаслідок аварії загинула 58-річна пасажирка. Водій та ще два його пасажири у віці 57 та 70 років отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні.

Хто винен?

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Винуватцю може загрожувати позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Смертельна ДТП через коня. Фото: поліції Закарпатської області

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

швидкості руху – 34% ДТП; порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне управління – 5%.

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